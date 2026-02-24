Врач Алексанян рассказал, что хирурги не станут делать радикальную липосакцию даже за большое вознаграждение
Пластический хирург Тигран Алексанян сообщил NEWS.ru, что специалисты откажутся проводить некоторые операции даже при наличии значительного вознаграждения. В частности, речь идет о радикальной липосакции, поскольку попытка удалить большое количество жира за одну процедуру может создать угрозу для жизни пациента.
Алексанян подчеркнул, что пластическая хирургия — это не волшебство, а серьезная медицина. Профессионал ставит здоровье и безопасность пациента выше сиюминутной моды. По словам врача, радикальная липосакция опасна риском жировой эмболии, грубыми нарушениями контуров тела, неровностями кожи и серьезными метаболическими последствиями.
Также в число операций, которые врачи не станут проводить, входит ринопластика «по канонам соцсетей». Алексанян отметил, что погоня за модой часто приводит к уничтожению индивидуальности и функциональным нарушениям. Задача хирурга — создать гармоничный облик, а не слепо копировать чужие черты.
Кроме того, специалисты откажутся от радикального удаления комков Биша, так как эта операция часто лишает лицо естественного молодого объема. Удаление жировых комков может привести к преждевременному птозу тканей и истощенному виду лица в будущем.