Врач Алексанян рассказал, что хирурги не станут делать радикальную липосакцию даже за большое вознаграждение

Пластический хирург Тигран Алексанян сообщил NEWS.ru , что специалисты откажутся проводить некоторые операции даже при наличии значительного вознаграждения. В частности, речь идет о радикальной липосакции, поскольку попытка удалить большое количество жира за одну процедуру может создать угрозу для жизни пациента.

Алексанян подчеркнул, что пластическая хирургия — это не волшебство, а серьезная медицина. Профессионал ставит здоровье и безопасность пациента выше сиюминутной моды. По словам врача, радикальная липосакция опасна риском жировой эмболии, грубыми нарушениями контуров тела, неровностями кожи и серьезными метаболическими последствиями.

Также в число операций, которые врачи не станут проводить, входит ринопластика «по канонам соцсетей». Алексанян отметил, что погоня за модой часто приводит к уничтожению индивидуальности и функциональным нарушениям. Задача хирурга — создать гармоничный облик, а не слепо копировать чужие черты.

Кроме того, специалисты откажутся от радикального удаления комков Биша, так как эта операция часто лишает лицо естественного молодого объема. Удаление жировых комков может привести к преждевременному птозу тканей и истощенному виду лица в будущем.