Врач Алексанян посоветовал ориентироваться на интуицию при выборе пластического хирурга

Профессор и известный пластический хирург Тигран Алексанян поделился рекомендациями с RuNews24.ru , как выбрать грамотного врача и обезопасить себя от некачественных услуг.

Специалист посоветовал обращать внимание на образовательный путь и профессиональный стаж доктора. Стоит запросить сертификаты, лицензии и сведения о врачебном опыте.

Также Алексанян рекомендовал изучать мнения пациентов, уже прошедших лечение у выбранного врача. Важно учитывать не только положительные отзывы, но и критические замечания.

По словам эксперта, также следует ориентироваться на личную интуицию. Если возникли сомнения или чувство дискомфорта, лучше рассмотреть альтернативные варианты.