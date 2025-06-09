Врач Алексанян назвал нереалистичные ожидания частой причиной отказа в операции

Известный пластический хирург, профессор Тигран Алексанян в интервью RuNews24.ru объяснил, в каких случаях врачи обычно отказываются проводить операцию.

По его словам, одной из самых распространенных причин отказа является неправильное восприятие реальности пациентом и несбыточные ожидания от процедуры. Клиенты нередко обращаются за вмешательством, надеясь, что операция магическим образом решит их проблемы.

«Мы не волшебники, и наша задача не исполнять желания, а решать медицинские проблемы», — напомнил эксперт.

Алексанян привел пример: человек, находящийся в депрессивном состоянии, может верить, что ринопластика чудесным образом улучшит его жизнь, хотя процедура способна внести лишь эстетические изменения.