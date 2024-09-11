Врач Александрова предупредила, что сладкая газировка провоцирует ожирение у детей

Врач-эндокринолог Ирина Александрова в беседе с изданием РИАМО рассказала, что большое количество сладкой газировки в рационе у ребенка может спровоцировать развитие ожирения и сахарного диабета.

Как написал сайт kp.ru, сахарный диабет, также как и ожирение, повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В газированных напитках также содержатся соли фосфорной кислоты, которые препятствуют всасыванию кальция, то есть правильному формированию костей у ребенка.

Ключевыми факторами профилактики ожирения у детей являются правильный рацион, физическая активность и полноценный сон, добавила Александрова.