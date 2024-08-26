Врач Альбицкий рассказал, что тромбоз глубоких вен требует немедленной медицинской помощи

При тромбозе глубоких вен человеку немедленно следует обратиться за медицинской помощью. Об этом изданию NEWS.ru сообщил сосудистый хирург, флеболог Александр Альбицкий.

По словам медика, опасность такого состояния заключается в том, что в просвете сосуда образуются сгустки крови, которые блокируют кровоток.

«Если тромб образуется в вене, то он, если оторвется, попадет в легкие и спровоцирует смертельное осложнение — тромбоэмболию легочных артерий», — добавил специалист.

Причинами такого состояния могут стать сидячий образ жизни, курение, варикозное расширение вен, пояснил Альбицкий.

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