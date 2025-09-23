Врач Аль-Терк указала, что невозможность заплакать может говорить о хроническом стрессе с депрессией

Бывают моменты, когда на душе тяжело, но слезы не идут. Многие в такой ситуации считают себя бессердечными, однако у этого явления есть свои причины — психологические и офтальмологические, рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, слезы — это результат работы сложной системы. Существуют три типа слез: базальные, рефлекторные и эмоциональные. Последние связаны с лимбической системой мозга и возникают, когда чувства переполняют нас.

«Чтобы "эмоциональная слеза" появилась, мозг должен дать сигнал слезной железе. Но если этот путь нарушается, даже при сильных переживаниях глаза остаются сухими», — объяснила врач.

Среди причин сухости глаз в моменты грусти — эмоциональное истощение, сильный контроль и хронический стресс с депрессией. Чтобы помочь себе в такой ситуации, врач рекомендовала давать себе отдых, «перепроживать» эмоции, слушать музыку, смотреть фильмы или читать книги, которые помогают выразить чувства. Также полезно вести дневник или разговаривать с близкими. Если сухость глаз ощущается физически, стоит обратиться к офтальмологу, подчеркнула Аль-Терк.