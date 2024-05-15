Здоровье 15 мая 2024, 15:39 Врач Аль-Юсеф: отложение жировых бляшек в артериях — основная причина ишемического инсульта

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Отложения жировых бляшек в артериях являются основной причиной проблем с кровообращением в головном мозге. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург Надим Аль-Юсеф в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, именно такие нарушения способны вызывать ишемический инсульт.

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«Почему это может случиться? Потому что есть препятствие кровотоку. В основном это артроскопическое поражение сонных артерий», — пояснил врач.

Он также отметил, что наиболее опасная ситуация складывается при поражении сосуда более чем на 75%. Нормой могут считаться 30-40%.