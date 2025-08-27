Врач Аксенов заверил, что в России вероятность заразиться инфекцией через комариный укус крайне мала
Врач высшей категории, педиатр, неонатолог, анестезиолог-реаниматолог и эксперт проекта «+Я» Денис Аксенов сообщил «Газете.Ru», что серьезные реакции на комариные укусы наблюдаются нечасто.
Медик пояснил, что антикоагулянты в слюне комаров провоцируют местную аллергию, выражающуюся в покраснении, отеке и зуде, написал RT.
Особо чувствительны к укусам комара аллергики, маленькие дети и лица с ослабленным иммунитетом, подчеркнул специалист.
«В России вероятность заразиться тяжелой инфекцией через комариный укус крайне мала. Но разумные меры предосторожности лишними не будут», — заключил Аксенов.