Врач Аксенов заверил, что в России вероятность заразиться инфекцией через комариный укус крайне мала

Врач высшей категории, педиатр, неонатолог, анестезиолог-реаниматолог и эксперт проекта «+Я» Денис Аксенов сообщил «Газете.Ru» , что серьезные реакции на комариные укусы наблюдаются нечасто.

Медик пояснил, что антикоагулянты в слюне комаров провоцируют местную аллергию, выражающуюся в покраснении, отеке и зуде, написал RT.

Особо чувствительны к укусам комара аллергики, маленькие дети и лица с ослабленным иммунитетом, подчеркнул специалист.

«В России вероятность заразиться тяжелой инфекцией через комариный укус крайне мала. Но разумные меры предосторожности лишними не будут», — заключил Аксенов.