Врач Акопян: проверять зрение у ребенка нужно с первого месяца жизни

Первый осмотр офтальмолога необходим малышу в первый месяц жизни. Это позволит исключить грубые врожденные патологии, сообщила офтальмолог детской клиники «Фэнтези» Виктория Акопян в беседе с «Известиями».

Следующий осмотр проводится в возрасте одного года. Врач оценивает показатели зрения ребенка, исключает избыточные дальнозоркость и астигматизм. Затем проверить зрение ребенка нужно в три года, когда появляется речь.

Регулярные осмотры помогут выявить аутоиммунные заболевания, нарушения обмена веществ и неврологические патологии, отметила врач.

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Вирус Трояновой: почему они сходят с ума

Курортная зараза. Что такое ротавирус и как его лечат

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте