Врач Акопян: проверять зрение у ребенка нужно с первого месяца жизни

Первый осмотр офтальмолога необходим малышу в первый месяц жизни. Это позволит исключить грубые врожденные патологии, сообщила офтальмолог детской клиники «Фэнтези» Виктория Акопян в беседе с «Известиями».
Следующий осмотр проводится в возрасте одного года. Врач оценивает показатели зрения ребенка, исключает избыточные дальнозоркость и астигматизм. Затем проверить зрение ребенка нужно в три года, когда появляется речь.
Регулярные осмотры помогут выявить аутоиммунные заболевания, нарушения обмена веществ и неврологические патологии, отметила врач.