Врач Агинян: предотвратить срыв у бросившего пить человека можно, если составить план с контролем среды и мыслей

Врач-нарколог, создатель научно ориентированной программы реабилитации зависимых Sober One Марат Агинян в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, каким образом можно предотвратить срыв у бросившего пить человека.

В первую очередь медик порекомендовал составить план, который будет включать контроль среды, управление вниманием и работу с зависимыми мыслями.

«Контроль среды предполагает исключение всего, что может меня подтолкнуть к употреблению. Если я бросил курить, нужно, чтобы рядом со мной не курили друзья и знакомые, а дома не было сигарет», — пояснил нарколог.

Управление вниманием — это когда человек замечает, что его взгляд бросается на бутылку с алкоголем и он намеренно переводит его на другой предмет. А работа с зависимыми мыслями предполагает постоянное напоминание о том, к чему привела пагубная привычка, добавил Агинян.

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