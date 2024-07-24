Врач Агаева: укус насекомого может вызвать анафилактический шок

Терапевт Анастасия Агаева предупредила об опасности укусов насекомых. Некоторые случаи требуют немедленного оказания медицинской помощи, сообщила эксперт в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, яды любых насекомых вызывают местную токсическую реакцию. Результатом могут стать аллергические реакции и анафилактический шок.

Специалист пояснила, что с такими последствиями сталкиваются при повышенной чувствительности иммунной системы. При затрудненном дыхании, появлении тошноты или рвоты, потере сознания необходимо срочно обратиться к врачу, добавил сайт kp.ru.

Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

Синдром психического расстройства Трампа. Что не так со Стивеном Кингом

«Может быть и 100 метров». Подрывник московского авто мог находиться поблизости

Обогащение мавродиками. Что стало с самой крупной в истории России финансовой пирамидой

Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте