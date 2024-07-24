Врач Агаева: укус насекомого может вызвать анафилактический шок

Терапевт Анастасия Агаева предупредила об опасности укусов насекомых. Некоторые случаи требуют немедленного оказания медицинской помощи, сообщила эксперт в беседе с Lenta.ru.
По ее словам, яды любых насекомых вызывают местную токсическую реакцию. Результатом могут стать аллергические реакции и анафилактический шок.
Специалист пояснила, что с такими последствиями сталкиваются при повышенной чувствительности иммунной системы. При затрудненном дыхании, появлении тошноты или рвоты, потере сознания необходимо срочно обратиться к врачу, добавил сайт kp.ru.