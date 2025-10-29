Врач Агаева указала на риски, связанные с резкими движениями головой

Врач-терапевт Анастасии Агаева из медицинской компании «СберЗдоровье» в интервью «Известиям» рассказала о рисках, связанных с резкими движениями головой, которые могут привести к инсульту. Она подчеркнула, что резкие повороты и вращения головы могут вызвать расслоение стенок артерий, что чревато образованием тромбов и нарушением кровообращения в мозге.

Агаева отметила, что хотя хруст в шее, связанный с трением связок, сам по себе безвреден, агрессивные воздействия на шею, такие как жесткие массажи или резкие запрокидывания головы, могут привести к повреждению стенок артерий и тромбообразованию.

Среди факторов риска она выделила врожденные аномалии артерий, заболевания соединительной ткани, травмы шеи после автомобильных аварий и занятия спортом с неправильной техникой движений шеей. Таким образом, бережное отношение к шее и аккуратные движения могут предотвратить инсульт и сохранить здоровье.