Врач Агаева сообщила, что черный и зеленый чаи без добавок одинаково полезны

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева указала на одинаковую пользу черного и зеленая чаев без добавок. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам врача, обычно здоровые взрослые люди могут ежедневно пить чай в количестве от трех до четырех чашек без вреда для здоровья. Людям с повышенным артериальным давлением, тревожностью или нарушениями сна рекомендуется уменьшить потребление до двух-трех чашек в утренние часы.

«Беременным и кормящим женщинам рекомендуется выпивать не более двух-трех чашек черного или зеленого чая в сутки», — предупредила медик.

Агаева подчеркнула, что антиоксиданты в составе продукта способствуют улучшению эластичности сосудов. Это помогает снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и ухудшения когнитивных функций, добавил RT.