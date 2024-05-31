Врач Агаева рассказала, что сырые продукты следует хранить в холодильнике отдельно от готовых

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева в беседе с изданием Lenta.ru рассказала россиянам, как правильно хранить продукты в холодильнике.

По словам медика, сырые продукты должны лежать отдельно от готовых. Такой принцип хранения поможет избежать перекрестного заражения микробами. Верхнюю полку лучше всего отвести для готовой еды, на средней можно разместить молочные продукты и яйца, на нижней — сырую рыбу и мясо.

Для фруктов и овощей стоит выделить нижние ящики. Консервы и открытые банки с соками можно хранить на дверце холодильника, там, где теплее всего, добавила Агаева.