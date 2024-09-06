Врач Агаева: нельзя оставлять смартфон на зарядке без внимания

Подключенный к розетке телефон нельзя оставлять без внимания, особенно в кровати или на других легковоспламеняющихся поверхностях. Об этом рассказала врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Агаева в беседе с RT.

По словам специалиста, не стоит забывать про простые правила пожарной безопасности. Нужно использовать оригинальное зарядное устройство от производителя и заряжать гаджет на твердой горизонтальной поверхности. Класть телефон на зарядке под подушку недопустимо, он может перегреться и загореться, сообщил сайт aif.ru.

В целом врачи призывают не спать с телефонами поблизости и советуют полностью убрать их из спальни, отметила Агаева.