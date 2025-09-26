Врач Агаева назвала лечение ОРВИ антибиотиками неэффективным методом

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева поделилась с RT информацией о неэффективных методах лечения ОРВИ.

Специалист отметила, что применение антибиотиков, противовирусных и гомеопатических средств, а также иммуномодуляторов не имеет доказанной эффективности при ОРВИ. Антибиотики воздействуют только на бактерии, тогда как простудные заболевания вызваны вирусами.

Терапевт подчеркнула, что регулярный прием витамина C не предотвращает развитие ОРВИ и не сокращает продолжительность заболевания.

Среди народных методов Агаева назвала растирание тела спиртом или уксусом для снижения температуры, отметив его неэффективность и потенциальную опасность.

Также врач предостерегла от ингаляций над паром и использования банок и горчичников из-за риска ожогов.

«Правильное лечение может назначить только врач, поэтому при появлении первых симптомов необходимо обратиться к терапевту», — посоветовала эксперт.