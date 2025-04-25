Врач Агаева: малярией можно заразиться в Африке, Индии и Пакистане

При подготовке к путешествию в страны, где распространена малярия, например, в Африку, Индию, Пакистан или Малайзию, важно заранее проконсультироваться с инфекционистом. Такой совет дала терапевт Анастасия Агаева в беседе с RT.
По словам эксперта, малярию вызывают простейшие паразиты, которые попадают в кровь человека при укусе комара из рода Anopheles. Высокая температура и влажность тропического климата способствуют размножению насекомых-переносчиков и увеличивают продолжительность жизни паразитов.
Основным симптомом малярии является лихорадка, которая сопровождается ознобом, жаром и потоотделением. Приступы повышения температуры тела повторяются каждые 48 часов или 72 часа в зависимости от возбудителя инфекции, передает сайт aif.ru. По мере прогрессирования заболевания у пациента могут появиться головная и мышечная боль, а также пожелтение склер глаз, предупредила медик.
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