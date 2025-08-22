Врач Афонина предупредила о повышении уровня сахара в крови из-за риса и моркови

Эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники» Армине Афонина объяснила в беседе с « Известиями », что употребление риса может вызвать резкие скачки уровня сахара в крови.

По словам врача, не только десерты могут представлять опасность для стабильного уровня сахара. Существует обширный список продуктов с высоким гликемическим индексом, включая пшеничный хлеб, картофельное пюре, мелкие макароны, вареную морковь, кукурузные хлопья и тыкву.

Афонина рекомендовала придерживаться сбалансированного рациона, контролировать вес и уделять внимание физической активности для предотвращения хронических заболеваний, добавил RT.