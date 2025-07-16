Врач Афончиков отметил, что лень полезна в жаркую погоду

Высокая температура воздуха может негативно сказаться даже на здоровых людях. Из-за влажного климата жара в Санкт-Петербурге переносится сложнее, чем в регионах с более сухим воздухом. Врач реаниматолог-анестезиолог Вячеслав Афончиков в беседе с газетой «Петербургский дневник» предложил несколько правил поведения в жаркую погоду.

Специалист напомнил о важности одежды светлых тонов с длинными рукавами и длинным низом. Такая одежда поможет защититься от прямых солнечных лучей и перегрева. Натуральные ткани обеспечат комфорт и не будут аккумулировать тепло.

По словам доктора, в жару важно избегать спешки и энергичных движений. Быстрая ходьба или физические нагрузки могут привести к перегреву организма.

«В жару будьте ленивыми. Это полезно», — уверен врач.

Афончиков отметил необходимость всегда иметь при себе запас прохладной воды. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. Вода поможет избежать обезвоживания и потери соли.

Врач также рекомендовал носить с собой спрей с водой. При перегреве нужно охладить голову, волосы и лицо, а также находиться недалеко от вентилятора. Если человеку стало плохо, необходимо вызвать скорую помощь.

Резкое охлаждение после перегрева может вызвать спазм коронарных артерий. Поэтому важно входить в воду аккуратно, добавил Афончиков.