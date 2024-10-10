Врач Афанасьева: бесконтрольный просмотр новостей с жестокими сценами негативно влияет на психику

Главврач Нижегородской областной психоневрологической больницы Людмила Афанасьева указала на рост числа пациентов с психическими заболеваниями в регионе. Причину данной ситуации эксперт объяснила в беседе с сайтом « Время Н ».

По ее словам, увеличение соответствующих показателей связано с невротическими расстройствами, которые провоцирует стресс. Влияние оказало и повышение уровня выявляемости со стороны психиатрической службы.

В заключение медик посоветовала научиться находить источники качественной и проверенной информации. Бесконтрольные просмотр и чтение новостей с жестокими сценами усиливают тревогу и стресс, пояснила специалист.