Врач Афанасьева: бесконтрольный просмотр новостей с жестокими сценами негативно влияет на психику

Главврач Нижегородской областной психоневрологической больницы Людмила Афанасьева указала на рост числа пациентов с психическими заболеваниями в регионе. Причину данной ситуации эксперт объяснила в беседе с сайтом «Время Н».
По ее словам, увеличение соответствующих показателей связано с невротическими расстройствами, которые провоцирует стресс. Влияние оказало и повышение уровня выявляемости со стороны психиатрической службы.
В заключение медик посоветовала научиться находить источники качественной и проверенной информации. Бесконтрольные просмотр и чтение новостей с жестокими сценами усиливают тревогу и стресс, пояснила специалист.
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