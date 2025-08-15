Врач Ачкасов связал силовые тренировки с риском инфаркта у мужчин 40-50 лет

Мужчины в возрасте 40–50 лет подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. В этот период жизни возрастает вероятность инфаркта и внезапной остановки сердца. Об этом сообщил профессор кафедры госпитальной хирургии № 1 Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в беседе с сайтом KP.RU .

Врач указал на стресс, эмоциональное выгорание и чрезмерные физические нагрузки как на основные факторы риска.

«Внезапная сердечная смерть в большинстве случаев действительно сопряжена с физической активностью. При этом сердце может остановиться по разным причинам», — пояснил медик.

По его словам, во время тренировки возможен острый инфаркт миокарда. Кроме того, опасность представляет такое редкое явление, как commotio cordis — сотрясение сердца, которое может произойти при ударе в грудь мячом или шайбой.