Врач Ачкасов отметил, что для перехода к здоровому образу жизни не нужны глубокие знания

В последнее время интерес к здоровому образу жизни значительно вырос. Люди все чаще обсуждают правильное питание и занятия спортом, а на полках магазинов появляется все больше продуктов с высоким содержанием белка. Профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов отметил в беседе с Общественной Службой Новостей , что переход к здоровому образу жизни — это всегда хорошее решение.

По его словам, для этого не нужны глубокие знания, достаточно понимать базовые принципы. Однако для достижения конкретных целей, таких как похудение или набор мышечной массы, нужна грамотно составленная программа тренировок и питания.

Ачкасов подчеркнул, что фундаментальные правила здорового образа жизни известны многим: нужно больше двигаться, не переедать, ограничить потребление жирной и жареной пищи. Соблюдение этих правил принесет только пользу.

«Но если человек хочет правильно похудеть или повысить уровень своей тренированности, то наиболее эффективно это будет выглядеть с проработанной тренировочно-оздоровительной программой», — говорит собеседник издания.

Эксперт отметил, что отдельные виды физических упражнений могут быть противопоказаны некоторым людям. Например, при избыточном весе лучше использовать велотренажер или плавать, а не бегать. Определить подходящие нагрузки помогут специалисты.