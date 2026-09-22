360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач Абызов назвал группы риска при ОРВИ и гриппе

    Дети до двух лет, люди старше 60 лет, беременные и пациенты с хроническими болезнями чаще сталкиваются с осложнениями при ОРВИ и гриппе, предупредил врач-терапевт «СберЗдоровья» Алексей Абызов, сообщает RT.

    У детей иммунная система еще формируется, а с возрастом защитные силы организма снижаются, пояснил врач. В группу риска также входят люди с болезнями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и иммунодефицитными состояниями.

    Беременность также может осложнять борьбу организма с вирусами. Респираторные инфекции в этот период повышают риск осложнений как для женщины, так и для плода.

    Абызов назвал вакцинацию наиболее эффективной профилактикой гриппа. Прививку следует делать ежегодно взрослым и детям с шести месяцев, желательно в начале осени: прошлогодняя вакцинация не гарантирует защиту от штаммов нового сезона.

    Для профилактики ОРВИ врач посоветовал реже бывать в местах скопления людей, использовать маску, мыть руки и проветривать помещения каждые два часа. При температуре, кашле или недомогании он рекомендовал не посещать работу и учебу, а обратиться к врачу.

    Роспотребнадзор не выявил случаев инфекции ALTNV в России

    Медики нашли связь между импотенцией и «болезнью королей»

    Robert Michael/dpa

    Удар по почкам и желудку. Врач предупредил об опасности отварного мяса

    Frank May/picture alliance

    Раскрыта роль препаратов в процессе похудения

    Jiri Hubatka/imageBROKER.com

    Вирус не устоял. Российские микробиологи провели успешный эксперимент с Эболой

    Роспотребнадзор рекомендовал сотрудникам магазинов привиться от гриппа

    Онищенко рассказал, как дожить до 100 лет

    Россиянам объяснили, почему не стоит бояться клещевого вируса из Китая

    Раскрыты смертельно опасные комбинации лекарств

    Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com

    Туберкулез непобедим? Врачи объяснили, как лечить устойчивый к лекарствам штамм

    Трихолог рассказала о влиянии курения на появление седины

    Frank Röder/imageBROKER.com

    Психолог назвал признаки зависимости от увлечений