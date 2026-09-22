Врач Абызов назвал группы риска при ОРВИ и гриппе

Дети до двух лет, люди старше 60 лет, беременные и пациенты с хроническими болезнями чаще сталкиваются с осложнениями при ОРВИ и гриппе, предупредил врач-терапевт «СберЗдоровья» Алексей Абызов, сообщает RT .

У детей иммунная система еще формируется, а с возрастом защитные силы организма снижаются, пояснил врач. В группу риска также входят люди с болезнями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и иммунодефицитными состояниями.

Беременность также может осложнять борьбу организма с вирусами. Респираторные инфекции в этот период повышают риск осложнений как для женщины, так и для плода.

Абызов назвал вакцинацию наиболее эффективной профилактикой гриппа. Прививку следует делать ежегодно взрослым и детям с шести месяцев, желательно в начале осени: прошлогодняя вакцинация не гарантирует защиту от штаммов нового сезона.

Для профилактики ОРВИ врач посоветовал реже бывать в местах скопления людей, использовать маску, мыть руки и проветривать помещения каждые два часа. При температуре, кашле или недомогании он рекомендовал не посещать работу и учебу, а обратиться к врачу.