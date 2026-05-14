Врач Абрамова сообщила, что снижение пыления березы ожидается к концу мая

Сроки окончания сезона аллергии на пыльцу березы зависят от погодных условий и региона, но чаще всего улучшение наступает к концу мая. Об этом сообщила педиатр Нина Абрамова в беседе с RT .

По ее словам, у людей с чувствительностью только к березовой пыльце состояние обычно облегчается по мере завершения локального сезона пыления. Однако у пациентов с чувствительностью к нескольким весенним аллергенам симптомы могут тянуться дольше.

Обычные симптоматические препараты помогают уменьшать насморк, зуд, чихание и конъюнктивит, но не меняют естественный срок окончания сезонного обострения. Есть только один способ изменить реакцию организма на березу — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), подчеркнула врач.