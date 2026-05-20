Врач Абрамова назвала преувеличенным мнение о сильном обезвоживании из-за кофе в жару

Для большинства здоровых взрослых людей в жаркую погоду допустимо употребление до 300–400 миллиграммов кофеина в сутки, что эквивалентно примерно двум-четырем чашкам кофе. Об этом сообщила педиатр Нина Абрамова в беседе с RT .

По ее словам, важно учитывать крепость и объем напитка.

«Организм адаптируется к его мягкому диуретическому эффекту, поэтому распространенное мнение о том, что кофе в жару „сильно обезвоживает“, несколько преувеличено», — заявила врач.

При этом медик подчеркнула, что в условиях высокой температуры, активного потоотделения и физических нагрузок избыток кофеина может усиливать потерю жидкости и ухудшать самочувствие.