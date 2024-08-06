Врач Абдулова сообщила, что нельзя оценивать уровень железа по показателям гемоглобина

Врач превентивной медицины клиники К+31 Лилия Абдулова в беседе с изданием «Страсти» рассказала, что было бы неправильно оценивать уровень железа в организме лишь по данным гемоглобина.

Медик пояснила, что лечащий доктор всегда смотрит на общий анализ крови и на все показатели в совокупности.

«При дефиците железа гемоглобин — это такая последняя бастилия, которая падает. Сначала исчерпается депо, запасник, а потом уже пойдет в ход, распадаться то, что очень функционально», — пояснила Абдулова.

Для полной и достоверной оценки железообмена нужны показатели ОЖСС, трансферрина и насыщения трансферрина железом, добавила она.

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