Врач Абдуллаева сообщила, что ботулизм невозможно вылечить в домашних условиях

Пациенту с ботулизмом (пищевое отравление продуктами за счет воздействия сильнодействующего токсина нейротоксина) не получится справиться с болезнью в домашних условиях. Об этом RT рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.
Медик объяснила, что получить отравление можно во время употребления всех видов консервов, ветчины, колбас большого диаметра, вяленой и копченой рыбы. При этом токсин распределяется неравномерно, то есть для кого-то кусочек мяса из одной и той же банки может быть безопасным, а кто-то может получить сильнейшую интоксикацию.
При тяжелом течении болезни вероятность летальных исходов достигает 80%. Пациенту с ботулизмом требуется введение противоботулинической сыворотки.