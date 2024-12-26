Врач Абдулхаков призвал ограничиться двумя тяжелыми блюдами за новогодним столом

«Лучше ограничиться одним — двумя тяжелыми блюдами. Для заправки вместо майонеза используйте оливковое масло, нежирный йогурт или сметану, смешанную с горчицей. Еще один вариант соуса — авокадо, взбитое с парой столовых ложек лимонного сока», — приводит слова врача RT.

Абдулхаков советует подавать калорийные салаты не в начале застолья, а позже — пусть первыми идут овощные салаты или нарезки из свежих овощей.

Белый хлеб можно заменить на цельнозерновой, ржаной или хлебцы. В качестве основных блюд лучше выбирать нежирное мясо или рыбу, причём готовить эти продукты полезнее в духовке, на пару или гриле.