Врач Абдулхаков призвал ограничиться двумя тяжелыми блюдами за новогодним столом
Врач-гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков порекомендовал соблюдать правила здорового питания в новогоднюю ночь. Специалиста процитировал сайт «Аргументы и факты».
«Лучше ограничиться одним — двумя тяжелыми блюдами. Для заправки вместо майонеза используйте оливковое масло, нежирный йогурт или сметану, смешанную с горчицей. Еще один вариант соуса — авокадо, взбитое с парой столовых ложек лимонного сока», — приводит слова врача RT.
Абдулхаков советует подавать калорийные салаты не в начале застолья, а позже — пусть первыми идут овощные салаты или нарезки из свежих овощей.
Белый хлеб можно заменить на цельнозерновой, ржаной или хлебцы. В качестве основных блюд лучше выбирать нежирное мясо или рыбу, причём готовить эти продукты полезнее в духовке, на пару или гриле.