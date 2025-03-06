Врач Абакарова: зубы мудрости исчезают у зумеров из-за смены пищевых привычек
Детский стоматолог Аида Абакарова подтвердила тенденцию с «исчезновением» зубов мудрости у молодежи. Об этом сообщил Life.
По словам эксперта, ситуация обусловлена изменением пищевых привычек: еда современного человека стала значительно мягче, а потребность в большом количестве зубов для ее пережевывания снизилась.
«В древние времена люди питались в основном сырой или твердой пищей, и зубы мудрости участвовали в пережевывании этой пищи», — пояснила медик.
Представители поколения Z, предпочитающие фастфуд и другие мягкие продукты, сталкиваются с уменьшением размеров челюсти, что ведет к отсутствию достаточного пространства для зубов мудрости, заключила Абакарова.