Врач Абакарова: зубы мудрости исчезают у зумеров из-за смены пищевых привычек

Детский стоматолог Аида Абакарова подтвердила тенденцию с «исчезновением» зубов мудрости у молодежи. Об этом сообщил Life .

По словам эксперта, ситуация обусловлена изменением пищевых привычек: еда современного человека стала значительно мягче, а потребность в большом количестве зубов для ее пережевывания снизилась.

«В древние времена люди питались в основном сырой или твердой пищей, и зубы мудрости участвовали в пережевывании этой пищи», — пояснила медик.

Представители поколения Z, предпочитающие фастфуд и другие мягкие продукты, сталкиваются с уменьшением размеров челюсти, что ведет к отсутствию достаточного пространства для зубов мудрости, заключила Абакарова.