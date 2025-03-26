Врач Абакаров: дефицит витамина D3 может обернуться плоскостопием

Травматолог-ортопед Ибрагим Абакаров раскрыл, дефицит какого витамина может привести к развитию плоскостопия у детей. Слова медика опубликовал News.ru .

Специалист посоветовал следить за уровнем витамина D3. Он пояснил, что нехватка нутриента нарушает формирование костной ткани и связок, из-за чего изменяется структура стопы.

«Может нарушаться структура костной ткани и связок и возникать статическое плоскостопие, которое встречается в 82% случаев», — предупредил врач.

Особенно подвержены соответствующей проблеме дети с лишним весом и низкой физической активностью, добавил Абакаров. Кроме того, усугубляют состояние неудобная обувь и нагрузка на ноги.