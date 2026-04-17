Возможность вспышки оспы обезьян в России назвали маловероятной

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку, но для заражения нужен тесный контакт. Об этом 360.ru рассказала инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.

По ее словам, раньше оспа обезьян передавалась только от животных, но в последнее время появились и случаи заражения от людей.

«Должен быть очень тесный контакт. Вероятность серьезных вспышек на территории Российской Федерации крайне мала», — подчеркнула она.

Эксперт уточнила, что механизм распространения оспы обезьян кардинально отличается от классической оспы. Заразиться можно через кожу или постельное белье, но воздушно-капельным путем вирус не передается.

В качестве симптомов болезни Мескина назвала лихорадку, общее недомогание и появление сыпи в тех местах, где был тесный контакт.

«Это пятнышки, которые растут и становятся уплотнениями. После этого образуются пузырьки и корка», — рассказала специалист.

Она добавила, что в большинстве случаев оспа обезьян проходит самостоятельно.

Ранее об опасности этой болезни сообщил экс-главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его мнению, вирусу оспы обезьян может открыться путь в человеческую популяцию.