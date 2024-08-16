Сегодня 09:30 Волонтеры провели очередное мероприятие в рамках акции «Я – донор!» 0 0 0 Фото: Наталья Захарова Здоровье

Волонтеры

Газпром нефть

Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» организовали мероприятие для помощи пациентам медицинских учреждений Подмосковья. Около 30 волонтеров присоединились к акции «Я — донор!», которая прошла в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» организовали мероприятие для помощи пациентам медицинских учреждений Подмосковья. Около 30 волонтеров присоединились к акции «Я — донор!», которая прошла в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»: «Волонтеры „Газпромнефть-СМ“ провели уже пятую акцию сдачи крови за полтора года, объединив за это время сотрудников компании из разных городов — операторов, инженеров, лаборантов, технологов, экономистов. Среди них есть опытные доноры, которые помогают людям на протяжении многих лет, и те, кто впервые решился на донацию. Неизменными остаются готовность и желание наших коллег прийти на помощь».

Глеб Марнов, исполняющий обязанности главного врача Московского областного центра крови: «Сдача крови — это один из самых важных и благородных поступков, которые может совершить человек. Каждый день люди нуждаются в переливании крови. Именно благодаря донорам многие из них имеют шанс на выздоровление».

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