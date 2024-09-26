Водопроводная вода оказалась менее вредной, чем бутилированная

Вода из бутылок оказалась вреднее водопроводной из-за содержания микропластика и предъявления менее строгих стандартов качества. Об этом свидетельствуют результаты исследования Weill Cornell Medicine в Катаре, опубликованные журналом BMJ Global Health .

Специалисты оценили качество воды из разных источников. До 78% образцов бутилированной воды содержали вредный микропластик, фталаты и бисфенол А. При долгом хранении или воздействии высоких температур в бутылках происходило выщелачивание химических веществ, что тоже плохо сказывалось на здоровье. Исследователи объяснили низкое качество бутилированной воды по сравнению с водопроводной тем, что к последней предъявляются более высокие требования.

Кроме медицинских они нашли также экологические издержки употребления воды из бутылок. Ученые подсчитали, что лишь 9% тары проходят переработку, а производство и утилизация пластика сопровождаются выбросами парниковых газов.

В России качество бутилированной воды проверили специалисты «Росконтроля». Они назвали все марки безопасными, но лишь одну — полезной.