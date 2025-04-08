Водный сомелье Володин: при выборе воды к винам и блюдам нужно учитывать ее минеральный состав

Вода может быть не просто источником утоления жажды, но и важным гастрономическим компонентом. Она способна как подчеркнуть нюансы вина и блюд, так и исказить их вкус. Водный сомелье Юрий Володин рассказал «Снобу» об особенностях выбора воды для застолья.

Специалист объяснил, что природная вода содержит минералы, которые формируют ее вкусовой профиль. Важными факторами являются место расположения источника, состав горных пород, с которыми она контактировала, а также время этого контакта. Например, вода из крымских источников имеет меловое послевкусие из-за большого количества известняков в почве.

Володин отметил, что вода с низким содержанием кальция (50–100 миллиграмм на литр) обладает сладковатым вкусом и легким меловым послевкусием. А высокое содержание натрия придает жидкости солоноватый оттенок, а магния — горьковатый вкус с оттенком сладости.

Эксперт также выделил, что столовые воды подходят к любому блюду, но вряд ли создадут дополнительные вкусы. А вот лечебно-столовые воды с минерализацией выше одного грамма на литр имеют яркие вкусы, которые могут дисбалансировать вкусовые ощущения от сложных блюд или десертов. Поэтому важно учитывать минеральный состав воды при выборе ее к определенным блюдам и винам.