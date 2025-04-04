Власти Петербурга разработают программу по борьбе с ожирением

Власти Санкт-Петербурга приступили к разработке программы по борьбе с ожирением. Сейчас средний вес жителя Северной столицы превышает норму на семь килограммов. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания города.

В Мариинском дворце состоялся круглый стол, после которого депутаты и чиновники решили создать комплексную программу для решения проблемы лишнего веса у горожан.

Вице-губернатор Константин Звоник отметил, что средний вес петербуржца составляет 79 килограммов, в то время как рекомендованный показатель — 72,3 килограмма. Избыточный вес увеличивает риск развития серьезных заболеваний: диабета, сердечно-сосудистых болезней и онкологии.

Программа будет включать популяризацию здорового образа жизни, создание спортивной инфраструктуры, диспансеризацию, психологическую поддержку и скрининговые мероприятия. Специалисты уверены, что эти меры помогут снизить нагрузку на систему здравоохранения и повысить продолжительность жизни.