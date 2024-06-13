Вице-президент РАН Пирадов: снижение калорийности питания сохранит здоровье мозга

Один из основных признаков старения — это снижение когнитивных функций. Сохранить здоровье мозга поможет снижение калорийности питания, сообщил директор Научного центра неврологии, вице-президент РАН Михаил Пирадов сайту kp.ru.

По словам специалиста, также повысить шансы на здоровое долголетие способны физическая активность и изучение иностранных языков. Рекомендуется как можно больше двигаться, за счет этого мозг лучше насыщается кислородом и эффективнее работает.

Кроме того, можно практиковать непривычные действия, например, чистить зубы или расчесываться левой рукой, отметил Пирадов.