Вице-президент РАН Пирадов: снижение калорийности питания сохранит здоровье мозга

Один из основных признаков старения —  это снижение когнитивных функций. Сохранить здоровье мозга поможет снижение калорийности питания, сообщил директор Научного центра неврологии, вице-президент РАН Михаил Пирадов сайту kp.ru.

По словам специалиста, также повысить шансы на здоровое долголетие способны физическая активность и изучение иностранных языков. Рекомендуется как можно больше двигаться, за счет этого мозг лучше насыщается кислородом и эффективнее работает.

Кроме того, можно практиковать непривычные действия, например, чистить зубы или расчесываться левой рукой, отметил Пирадов.

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