Вице-президент «Р-Фарм» Смирнова назвала колоректальный рак сложным для лечения

Лечение колоректального рака, а также опухолей желудка и поджелудочной железы остается крайне сложной задачей. Об этом заявила вице-президент «Р-Фарм» по онкологии Лариса Смирнова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, частота встречаемости колоректального рака весьма высока, что создает значительную медицинскую проблему.

Смирнова также отметила, что 20 лет назад меланома считалась неизлечимым заболеванием, однако благодаря появлению инновационных иммуноонкологических препаратов продолжительность жизни больных заметно увеличилась.

Терапия при раке молочной железы сегодня высокоэффективна, и многие пациенты достигают полного выздоровления. Хорошие результаты наблюдаются и в борьбе с раком почки и легкого, которые раньше относились к числу трудноизлечимых видов онкологических недугов, добавили «Известия».