Вирусолог Викулов рассказал, что при употреблении молока и мяса можно заразиться мальтийской лихорадкой

При употреблении мяса и молока как домашних, так и диких животных человек рискует заразиться мальтийской лихорадкой (бруцеллезом). Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Вирусолог отметил, что речь идет о термически необработанных продуктах, купленных у непроверенных продавцов.

«Опасность представляют молоко и сырое термически недостаточно обработанное мясо, в котором возбудитель может сохранять активность до трех месяцев», — добавил он.

Переносчиками возбудителя являются козы, овцы, быки, коровы, свиньи, домашние собаки, а также зайцы и олени.

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