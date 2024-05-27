Вирусолог Викулов рассказал, что при употреблении молока и мяса можно заразиться мальтийской лихорадкой
При употреблении мяса и молока как домашних, так и диких животных человек рискует заразиться мальтийской лихорадкой (бруцеллезом). Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Вирусолог отметил, что речь идет о термически необработанных продуктах, купленных у непроверенных продавцов.
«Опасность представляют молоко и сырое термически недостаточно обработанное мясо, в котором возбудитель может сохранять активность до трех месяцев», — добавил он.
Переносчиками возбудителя являются козы, овцы, быки, коровы, свиньи, домашние собаки, а также зайцы и олени.