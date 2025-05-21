Вирусолог Викулов предупредил о летальности в 50% при птичьем гриппе

Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, в интервью ИА НСН рассказал о серьезности птичьего гриппа и возможной реакции на вспышку среди людей.

По словам эксперта, вирус птичьего гриппа может мутировать, что потенциально открывает путь к широкой передаче возбудителя от птиц к человеку. Специалисты по всему миру, включая российских исследователей, пристально отслеживают генетические изменения вируса.

Как пояснил вирусолог, летальность птичьего гриппа у людей достигает 50%, что ставит его в категорию особо опасных инфекционных заболеваний, сравнимых по тяжести с лихорадкой Эбола. В связи с этим глобальное распространение инфекции среди людей может потребовать введение карантина международного масштаба, добавил Викулов.