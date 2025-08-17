Вирусолог Викулов отметил, что пациенты с ослабленным иммунитетом входят в группу риска по лихорадке чикунгунья

Лихорадка чикунгунья, передающаяся через укусы комаров в Китае, обычно протекает в легкой форме. Большинство заболевших полностью выздоравливают. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с News.ru .

Викулов подчеркнул, что в группу риска входят маленькие дети, пациенты с ослабленным иммунитетом, а также медицинские работники, контактирующие с вирусом, отметил сайт «ФедералПресс».

Врач рекомендовал туристам, находящимся в эндемичных районах, не заниматься самолечением, а при первых симптомах обращаться за медицинской помощью. Он также посоветовал заранее оформить медицинскую страховку.