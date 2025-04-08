Вирусолог Викулов: чикунгунья передается через укусы определенных комаров

Во Франции из-за вспышки заболеваемости лихорадкой чикунгунья был введен «Белый план». Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал ИА НСН о способах передачи вируса.

Вирусолог пояснил, что лихорадка чикунгунья передается через укусы определенных комаров. Эти насекомые обитают в Африке, Азии и Северной Америке, а в России случаев заболевания не зафиксировано.

France Bleu сообщает, что с 17 по 23 марта во Франции было зарегистрировано около шести тысяч случаев заражения, а с августа 2024 года — более 20 тысяч. Последний раз «Белый план» применяли на острове Реюньон в январе 2022 года в связи с COVID-19.