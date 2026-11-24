Вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов назвал информацию о «валящем с ног вирусе» в Казахстане преувеличением. По его словам, с начала сезона в стране зафиксировано чуть более 500 случаев гриппа, пишет НСН .

«О Господи! За три месяца выявили 500 случаев! Если бы 500 тысяч, я бы еще понял. Не надо раздувать из мухи слона. Это — муха», — заявил Нетесов.

Эксперт напомнил, что реакция на вирусы индивидуальна, и кого-то болезнь может «свалить с ног», но это не является аномалией. Лучшей защитой от инфекции вирусолог назвал вакцинацию.

Ранее Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава республики, где подтвердили, что эпидситуация остается стабильной и соответствует сезонному подъему.