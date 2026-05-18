Вирусолог Малинникова заверила, что в России научились эффективно бороться с Эболой

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в беседе с RT рассказала, что Эбола — одна из геморрагических лихорадок, с которой научились эффективно бороться.

По словам эксперта, в Африке вспышки Эболы возникают с периодичностью в несколько лет, но местные работники здравоохранения и волонтеры из других стран знают, как с ней работать.

«У нас разработана вакцинация. Наши специалисты знают, как предохраняться от этой инфекции. Кроме этого, в нашей стране есть так называемый „санитарный щит“», — заверила специалист.

Она также отметила, что инфекция может попасть в Россию, но это маловероятно, так как действующие меры защиты работают эффективно.