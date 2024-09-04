Вирусолог Малинникова: беременные и люди с хроническими заболеваниями тяжелее всего переносят коронавирус

Профессор, доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с телеканалом «Звезда» перечислила группы людей, которые тяжелее всего переносят коронавирусную инфекцию. К таковым она отнесла беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией и ожирением.

Люди, которые на фоне болезней сердца принимают алкоголь, чаще всего попадают в реанимацию после заболевания коронавирусом. Сочетание этих двух болезней может стать крайне опасным.

Несмотря на то, что сейчас коронавирус протекает гораздо легче, чем в пик пандемии, были замечены случаи летального исхода в этом эпидсезоне, сказала Малинникова.