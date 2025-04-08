Вирусолог Карпова: заявление ВОЗ о неизбежности новой пандемии может быть связано с проблемой финансирования

Профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Карпова в беседе с RT прокомментировала заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о неизбежности новой мировой пандемии.

По мнению эксперта, соответствующее высказывание может быть связано с проблемой финансирования ВОЗ. Специалист напомнила, что вирусы постоянно находятся рядом с людьми, а вспышки инфекций будут возникать регулярно.

«Вирусы должны нас заражать, иначе они не будут жить», — заявила медик.

Она также добавила, что для возникновения реальной эпидемии необходимо, чтобы вирус начал передаваться от человека к человеку.