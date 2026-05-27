Вирусолог Карпова успокоила россиян по поводу угрозы Эболы

Доктор биологических наук, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова в беседе с RT подчеркнула, что действия Роспотребнадзора по усилению контроля за распространением Эболы являются вполне оправданными.

Она отметила, что Эбола — эндемичное заболевание, которое присутствует в определенных географических регионах. Несмотря на то что это не первая вспышка вируса, уровень здравоохранения в эндемичных районах остается недостаточно высоким. По мнению вирусолога, контроль со стороны Роспотребнадзора является необходимым.

Карпова также заверила, что россиянам не стоит бояться появления Эболы в стране. Она считает, что если кто-то попытается въехать в Россию с заболеванием, его не пропустят через границу.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля на границах России из-за вспышки Эболы в Африке.