Вирусолог Карпова рассказала о самом действенном методе профилактики гриппа

В этом году грипп пришел раньше времени, но, по словам профессора и заведующей кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольги Карповой, это не связано с особой агрессивностью вируса. В беседе с RT эксперт объяснила, что это явление обычно связано с климатическими условиями и перелетными птицами.

По мнению специалиста, единственный эффективный метод защиты от гриппа — это вакцинация.

«Способ только один — это вакцинация. И чем больше людей провакцинируется, тем меньше мы все будем страдать от эпидемии гриппа», — подчеркнула вирусолог.

Карпова отметила высокое качество российских вакцин и рекомендовала использовать как трехвалентные, так и четырехвалентные препараты, добавив, что в этом сезоне можно вакцинироваться и трехвалентными вакцинами, так как один из предсказанных штаммов вируса гриппа B перестал циркулировать.

Также профессор отметила, что здоровый образ жизни и закаливание важны, но они не могут заменить вакцинацию в качестве надежной защиты от гриппа.