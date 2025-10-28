Вирусолог Чумаков обеспокоился ростом устойчивости бактерий к антибиотикам

Вирусолог Петр Чумаков в интервью ИА НСН выразил озабоченность по поводу роста устойчивости бактерий к антибиотикам, вызванной неправильным приемом лекарственных препаратов. Он подчеркнул, что наиболее распространенной ошибкой является преждевременное прекращение курса антибиотиков после первоначального улучшения симптомов.

Чумаков объяснил, что при неполном курсе лечения происходит отбор наименее устойчивых бактерий, а после прекращения приема препарата более устойчивые микроорганизмы продолжают размножаться. В результате при повторном применении антибиотик становится неэффективным, что приводит к появлению устойчивых штаммов бактерий.

Ученый отметил, что устойчивость бактерий к антибиотикам выросла на 40% за последние пять лет, и если ситуация не изменится, к 2050 году от инфекционных заболеваний могут умирать до 10 миллионов человек ежегодно.