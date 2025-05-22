Вирусолог Альтштейн рассказал, что вирус гриппа H5N1 действительно может заражать кошек

Вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал Life.ru о ситуации с птичьим гриппом, поражающим кошек в Европе и США. По его словам, хотя прямой угрозы для человека пока нет, полностью исключать вероятность распространения вируса не стоит.

Эксперт отметил, что вирус гриппа H5N1 действительно может заражать кошек, но пока неясно, насколько высока вероятность передачи вируса от кошки к кошке. Возможно, кошки заражаются через пищу, например, через куриное мясо или яйца.

Хотя зараженных кошек уже много, случаев заболевания или смерти людей от птичьего гриппа зарегистрировано не было. Это позволяет предположить, что на данный момент вирус не передается человеку. Однако Альтштейн подчеркнул, что опасность забывать не стоит, так как вирус птичьего гриппа чрезвычайно опасен для птиц.

Специалист также отметил, что хотя непосредственной угрозы заражения людей птичьим гриппом через кошек сейчас нет, необходимо продолжать заботиться о проблеме и разрабатывать вакцину.