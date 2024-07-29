Вирусолог Альтштейн рассказал, что лихорадка Западного Нила проявляется жаром и головной болью

Вирусолог, доктор медицинских наук и профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил особенности течения лихорадки Западного Нила. О этом сообщил RT .

По словам эксперта, эта вирусная инфекция вызвана флавивирусом. Врач отметил, что в ряде случаев заболевание может протекать с легкими симптомами или вообще без них.

В других же случаях лихорадка Западного Нила начинается остро: наблюдается высокая температура от 38 до 40 градусов, интенсивная головная боль, а также дискомфорт в области глазниц и лба.

Также появляется боль при нажатии на глазные яблоки, что является характерным признаком. В дополнение к этому может возникать покраснение слизистых оболочек, как во рту, так и в глазах. Часто наблюдается увеличение лимфатических узлов в различных участках тела, таких как подмышечные впадины, паховая область или подчелюстная зона, уточнил вирусолог.